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    Выборы в Мажилис: 34 обращения рассмотрел ЦИК с начала избирательной кампании

    26 Ноября 2020, 12:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 21 октября в Центральную избирательную комиссию поступили 34 обращения, в том числе: 5 – от физических лиц, 29 – от юридических лиц, в том числе 13 – от СМИ. Об этом сообщил член Центризбиркома Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал Ерлан Дауылбаев, по характеру поступивших вопросов обращения распределились следующим образом: 50% (17) – о разъяснении норм закона о выборах; 17% (6) – о предоставлении информации по вопросам организации избирательного процесса; 12% (4) – предложения по совершенствованию выборного законодательства и деятельности ЦИК; 21% (7) – по иным вопросам.

    «Из всех поступивших за указанный период 34 обращений: по 22 - аппаратом ЦИК в установленные сроки даны исчерпывающие ответы заявителям; 4 перенаправлены в государственные органы в установленном законом порядке как не входящие в компетенцию Центризбиркома; одно повторное обращение оставлено без рассмотрения; два информационных сообщения СМИ размещены на сайте ЦИК; 5 обращений находятся на рассмотрении. Неисполненных обращений нет», - скзаал в хое заседания ЦИК Ерлан Дауылбаев.

    При рассмотрении обращений Центральная избирательная комиссия и аппарат ЦИК руководствуются Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», законами «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», «О правовых актах», «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».

    Ранее сообщалось, что в ЦИК зарегистрировали список кандидатов в депутаты от партии «Ауыл».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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