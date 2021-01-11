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    Выборы в Казахстане прошли на должном уровне - Расул Жумалы

    11 Января 2021, 19:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По мнению политолога Расула Жумалы, выборы в Казахстане прошли на должном уровне без ущерба стабильности и безопасности. Таким мнением он поделился на экспертной встрече «SAILAU-2021: Парламент сайлауының алдын ала қорытындылары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы не можем говорить, что выборы полностью прошли безупречно. В целом, если опираться на опыт развивающихся стран, нигде выборы безупречно не проходят. Однако, как процесс, это был важный шаг для страны. Если рассматривать опыт различных стран по выборному процессу, проходившему в 2020 году, мы видели, что испытание выдалось нелегким для ряда стран», - сказал Расул Жумалы на экспертной встрече «SAILAU-2021: Парламент сайлауының алдын ала қорытындылары».

    Политолог в этой связи отметил, что выборы в Казахстане прошли на должном уровне без ущерба стабильности и безопасности.

    «Это очень важно. Во-вторых, нужно отметить, что выборы проходят в новых условиях. Озвученные Президентом реформы реализуются. В результате мы видим, что внесены изменения в несколько законодательств. В этом году выборы проходят согласно новому законодательству, что является его отличительной особенностью. Нужно отметить выделяемую 30% квоту. Обновление состава Мажилиса и маслихата очень важно. То, что выборы прошли в конституционные сроки, хорошее явление», - заключил политолог Расул Жумалы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы Политические партии Выборы-2021
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