Выборы в Алматы проходят достаточно организованно - наблюдатель

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель Школы наблюдателей Александр Братенков на брифинге сообщил, что по состоянию на 10:00 утра грубых нарушений на избирательных участках Алматы не выявлено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Александр Братенков отметил, что выборы депутатов Мажилиса и маслихатов - это знаковое событие, так как они проходят по смешанной системе.

«Мы имеем возможность проголосовать по партийным спискам, за представителей политических партий нашей страны, за кандидатов одномандатников. Вот это новшество, то есть смешанная избирательная система, предопределила определенный интерес у населения, и у кандидатов», - сказал А. Братенков.

Он предполагает, что в этот раз явка алматинцев на выборах будет высокой.

«Первая информация, которую мы получаем от наших наблюдателей на избирательных участках, свидетельствует о том, что выборы проходит достаточно организованно. То есть наши опасения о том, что будут какие-то напряженности и потенциальные угрозы со стороны доверенных лиц, со стороны наблюдателей других общественных организаций, вот эти опасения они, к счастью, не оправдываются. На настоящий момент по состоянию на 10 часов утра, то есть за 3 часа, никаких нарушений грубых не было выявлено», - сказал Александр Братенков.

По его словам, небольшие инциденты все же произошли.

«Были отдельные моменты, когда в Алатауском районе техничка оставила некоторые предметы, кто-то расценил это чуть ли не как какие-то бюллетени. На 74-м участке в Алмалинском районе был такой момент, когда одна из доверенных лиц занималась скрытой агитацией в пользу одного из кандидатов, на 203-м участке тоже произошла конфликтная ситуация, когда один из избирателей начал открыто протестовать, что в избирательный бюллетень включили одну из партий, одного из депутатов. То есть все эти моменты имеют место. И вот задача наблюдателей, которые прошли обучение через наши школы, заключается в том, чтобы стабилизировать ситуацию, чтобы с правовой позиции обеспечить легитимность всего избирательного процесса», - сказал он.



