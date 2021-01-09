Выборы в Алматы: что нужно знать избирателям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10 января состоятся выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты городов. Как будут проходить голосование в Алматы, рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Жанна Асанова, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В связи с пандемией коронавируса, в городе приняты все меры для обеспечения безопасности здоровья жителей. Подробнее по ссылке.

Избирательные участки работают с 07:00 утра до 20:00 вечера.

Избиратели должны прийти в масках, если маски нет, то им будут выдавать при входе. Если у избирателя наблюдается повышенная температура, то он не будет допущен. Скорая помощь будет дежурить. Они доставят пациента в инфекционный стационар, а там врачи обследуют и определят состояние его здоровья. Если потребуется, госпитализируют. В медицинском учреждении есть закрытые участки, там будет дана возможность проголосовать этому человеку.

Свой избирательный участок можно узнать в контакт-центре по единому бесплатному номеру 221-10-01, который работает 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00 часов. Получить информацию и проверить себя в списке избирателей можно также с помощью Telegram-бота @sailau_almaty и на онлайн-сервисах «Open Almaty» и http://service.almaty.kz/ru.

«Много вопросов, почему меня нет в списках. Когда мы начинаем выяснять, оказывается, что у человека прописки нет или он прописан в другом городе. В список избирателей входят граждане, которые имеют прописку в Алматы, все остальные граждане будут голосовать по открепительным удостоверением, если они это взяли», - пояснила Жанна Асанова.

Процедура голосования: избиратель должен при себе иметь удостоверение личности, он находит себя в списке, расписывается и получает два бюллетеня - за Мажилис и за маслихат. «Сейчас говорят, что в некоторых регионах бюллетеней несколько, но это зависит от уровней маслихата (есть районные, областные), но в Алматы только один маслихат, поэтому бюллетеней будут два», - заметила спикер.

Также согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РК, предусмотрено использование кабины для тайного голосования без передней шторки. Данное требование не противоречит законодательству по проведению выборов и действовало во время выборов депутатов Сената Парламента РК в августе 2020 года. Мера способствует естественной циркуляции воздуха и обеспечивает дополнительное проветривание для недопущения распространения инфекции.

В Алматы 581 избирательный участок, в том числе 74 - в местах временного пребывания граждан. Помещения для голосования всех избирательных участков соответствуют требованиям Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и инструкции Центризбиркома по оснащению.

На 507 участках в общей сложности будет задействовано 2 535 медработников: 1014 врачей, 1521 медсестер. Кроме того, рядом с определенными избирательными участками будут дежурить бригады скорой медицинской помощи. Также дополнительные экипажи, в случае необходимости, будут приезжать по поступившим вызовам.

В день голосования на каждом избирательном участке будут дежурить медицинские работники, в частности:

- на входе будут стоять медицинские сестры с тепловизорами для определения температуры тела избирателей;

- на каждом избирательном участке будут находится медицинские работники для оказания медицинской помощи в случае необходимости;

- все медицинские работники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Лица с положительным результатом лабораторного обследования, и лица, не имеющие ПЦР-исследование на руках, на избирательный участок не допускаются.

По закону, если избиратели по состоянию здоровья, по причине ухода за больным членом семьи, а также находящиеся в отдаленных и труднодоступных районах, не могут прибыть для голосования, они должны обратиться с письменной просьбой в участковую избирательную комиссию не позднее 12 часов в день голосования.

На избирательных участках созданы условия для людей с ограниченными возможностями - установлены специальные кабинки с более широкой формой. Все избирательные участки расположены на первых этажах. Для инвалидов по зрению изготовлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

«По городу Алматы бюллетеней будет два: для Мажилиса и маслихата, соответственно трафаретов будет два для людей с проблемами со зрением. Это очень важно. Прошу донести, если есть такие друзья, родственники. По Мажилису бюллетень будет иметь квадратные тактильные прорези, по маслихату – круглые. На эту тему изготовлен специальный ролик, который ротируется на избирательных участках», – отметила председатель территориальной избирательной комиссии Жанна Асанова.

Кроме того в Алматы общественный транспорт в день выборов, 10 января, будет курсировать в штатном режиме. Бесплатный проезд не предусмотрен.