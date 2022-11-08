Выборы стартуют в США: кого избирают американцы

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - 8 ноября в Соединенных Штатах пройдут выборы. Американцы изберут Палату представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторов во многих штатах. Их результаты неизбежно сильно повлияют на следующие два года президентства Джо Байдена и его политику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Эти выборы принято называть промежуточными, они проходят в середине срока президента. Президента на них не выбирают, но от президента в американской политической системе зависит далеко не всё, и избирателям предстоит решить, кто займет другие выборные должности - членов Конгресса, сенаторов, губернаторов и членов законодательных собраний штатов.

Палата представителей

Все 435 членов Палаты представителей переизбираются каждые два года. В последние два года большинство в палате имели демократы. Это типично: при избрании нового президента его партия чаще всего получает контроль над обеими палатами Конгресса. Это связано с тем, что на президентских выборах явка бывает гораздо выше, а большинство американских избирателей голосуют за кандидатов от одной и той же партии на все должности.

На нынешних выборах шансов сохранить большинство в Палате представителей у Демократической партии откровенно мало (агрегатор опросов 538 дает им 15 шансов из 100).

У Республиканской партии есть структурное преимущество. В крупных городах преобладают демократы, в сельской местности доминируют республиканцы, а пригороды - это поле битвы.

В случае победы республиканцы получат все руководящие посты в Палате представителей и будут полностью определять ее повестку.

Сенат

Об исходе борьбы за Сенат, где переизбирается 35 сенаторов, можно говорить с гораздо меньшей уверенностью. Агрегатор опросов 538 сейчас прогнозирует, что контроль над палатой может с равной вероятностью как остаться за демократами, так и перейти к республиканцам. Самая жесткая борьба разворачивается за четыре штата: Пенсильванию, Джорджию, Неваду и Аризону.

Выборы в штатах

Многие штаты выбирают свои законодательные собрания, губернаторов и госсекретарей. Это важный задел на следующие выборы 2024 года, когда Америка будет выбирать президента.

Выборы президента США, как известно, двухступенчатые: непосредственно за президента голосуют выборщики. Выборщиков у каждого штата столько же, сколько у него членов Палаты представителей (минимум один, но чем многочисленнее население штата, тем больше) плюс сенаторов (от каждого по два) - то есть минимум три. Выборщиков формально назначает губернатор штата, исходя из того, за какого кандидата проголосовало большинство избирателей в этом штате. В большинстве штатов (небольшое исключение составляют Мэн и Небраска) кандидату, набравшему большинство даже в один голос на выборах, достаются голоса всех выборщиков от соответствующего штата.

Но порядок назначения выборщиков не прописан в Конституции, он установился позже и в принципе может быть изменен законодателями штатов. В 2020 году, когда Дональд Трамп отказывался признавать свое поражение на выборах, он и его сторонники пытались повлиять на разные звенья этой цепочки, чтобы, например, сорвать подведение официальных итогов голосования (это компетенция госсекретаря), заблокировать назначение выборщиков или назначить альтернативную делегацию выборщиков напрямую решением законодателей.

На нынешних выборах республиканцы выдвинули на должности законодателей, губернаторов и госсекретарей кандидатов, отрицающих победу Байдена, в расчете, что на следующих выборах те будут действовать в интересах Трампа.

Дональд Трамп официально еще не объявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, но, по данным американских СМИ, он это сделает 14 ноября. 4 ноября он намекал на это на митинге в Айове.

Джо Байден тоже несколько раз говорил, что намерен выдвигаться на второй срок. Не все ему верили; многих смущает, что в 2024 году, вскоре после выборов, политику исполнится 82 года. Если результаты нынешних выборов окажутся очень неудачными для демократов и если рейтинг Байдена в последующие месяцы не восстановится, он подвергнется сильному давлению внутри партии, с тем чтобы уступить дорогу более перспективным кандидатам.

Фото: Reuters



