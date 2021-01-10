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    Выборы станут объединяющим фактором казахстанского общества – проголосовавший в Москве

    10 Января 2021, 13:19

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Результаты парламентских выборов выступят объединяющим фактором для всего казахстанского общества. Такое мнение в ходе голосования на избирательном участке в Москве выразил Полномочный представитель РК в Постоянном совете при ОДКБ Жаныбек Иманалиев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня очень важный и знаменательный день – мы выбираем будущее. На фоне сложной внешнеполитической конъюнктуры, временных экономических трудностей эти выборы должны стать сплачивающим фактором для нашего общества, который позволит развиваться дальше нашей стране», - сказал он.

    «Очень важно, что эти выборы проходят в год 30-летия Независимости нашей страны. Перед новым составом Мажилиса, перед депутатами на местах будут стоять большие задачи по развитию стратегического курса Елбасы и реализации инициатив Президента», - отметил Ж. Иманалиев.

    Проголосовав одним из первых на участке, казахстанский госслужащий отметил высокий уровень организации всех условий для волеизъявления.

    «Хотел отметить и поблагодарить наше посольство в России, а также наши посольства в других странах за возможность проголосовать. Находясь временно за границей, мы чувствуем особую близость родины. Все отлично организовано, прекрасно проходят выборы. Призываю всех казахстанцев прийти сегодня на выборы, объединиться и проголосовать», - резюмировал он.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Выборы-2021
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