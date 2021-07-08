Выборы сельских акимов: выдвижение кандидатов продлится до 9 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 июня решениями районных избирательных комиссий объявлены выборы по 730 избирательным округам в 176 районах (городах) 14 регионов страны, передает МИА «Казинформ».

Всего с начала кампании по республике выдвинулось 2322 кандидата, в том числе 7 июля - 102 кандидата в сельские акимы. Из них, больше всего самовыдвиженцев - 1455 человек (62,7%), выдвинулись политическими партиями 867 человек (37,3%).

Среди политических партий наибольшее количество кандидатов выдвинулось партией «Nur Otan» - 588 человек (67,8%), «Ауыл» - 100 человек (11,5%), НПК – 70 человек (8,1%), «ADAL» - 56 человек (6,5%) «AQJOL» - 53 человека (6,1%). Стоит отметить, что партией ОСДП не выдвинуто ни одного кандидата.

Наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Акмолинской (300), Карагандинской (267), Алматинской (247) и Восточно-Казахстанской (237) областях в связи с большим количеством округов, в которых объявлены выборы. Наименьшее количество кандидатов в Мангистауской (36), Атырауской (60) и Западно-Казахстанской (82) областях.

Средняя конкурентность по стране составляет 3,2 человека на одно место. Наибольшая конкурентность в Туркестанской (3,8), Мангистауской (3,6), Карагандинской (3,6) и Алматинской (3,5) областях. Наименьшая в Костанайской (2,3) и Западно-Казахстанской (2,6) областях.

Выдвижение кандидатов продлится до 18-00 часов 9 июля, вместе тем параллельно идет регистрация кандидатов (регистрация кандидатов до 18-00 часов 14 июля).

По состоянию на 7 июля зарегистрировано 456 кандидатов (19,6% от общего количество выдвинувшихся кандидатов).