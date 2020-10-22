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    Выборы сельских акимов станут важным шагом в строительстве эффективной системы госинститутов - Президент

    22 Октября 2020, 12:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О выборах сельских акимов высказался Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще одним серьезным компонентом начавшихся реформ, а по большему счету и основой модернизации всей политической системы, являются прямые выборы акимов сельских округов. Они пройдут впервые в истории Казахстана и станут важным шагом в строительстве эффективной и устойчивой системы государственных институтов. К введению прямой выборности акимов сельских округов мы подошли со всей ответственностью. Проведена большая подготовительная работа», - заявил Глава государства в ходе четвертого заседания Нацсовета общественного доверия, проходящего в онлайн-режиме.

    Глава государства также отметил, что в 2020 году во всех сельских округах завершилось внедрение бюджета четвертого уровня.

    Напомним, сегодня проходит четвертое заседание Национального совета общественного доверия с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Нацсовет Выборы-2021
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