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    Выборы сельских акимов: 29% избирателей ЗКО отдали свои голоса

    25 Июля 2021, 13:59

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Председатель избирательной комиссии Западно-Казахстанской области Гайса Капаков рассказал о ходе выборов сельских акимов в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил председатель избирательной комиссии области, на сегодня по ЗКО работают 79 избирательных участков.

    «Обеспечивают работу избирательных участков 488 членов комиссий. Все члены комиссии проходили в соответствии с требованиями ЦИК процедуру профессиональной подготовки. Также утром проходили процедуру открытия в соответствии с методическим указанием ЦИК», - проинформировал на брифинге Гайса Капаков.

    По данным территориальной комиссии, по Западно-Казахстанской области проголосовали 29% избирателей, в том числе в Акжаикском районе - 16%, Бокейординский район - 29%, Бурлинский район - 23%, Жангалинский район - 33%, Каратобинский район - 34%, Байтерекский - 34%, Сырымский район - 41%.

    «Есть поселки, которые активно участвуют и уже дошли до 40-50%. Активность людей очень высокая в некоторых поселках», - добавил Г. Капаков.

    Всего, по данным территориальных избирательных комиссий, в голосовании будут принимать участие 1 209 817 избирателей по Казахстану, что составляет 13% от избирателей 14 областей.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Западно-Казахстанская область Общество Выборы акимов
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