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    Выборы признаны состоявшимися – ЦИК Узбекистана

    24 Октября 2021, 16:27

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане по состоянию на 11:00 часов в голосовании на выборах президента приняли участие более 33% избирателей, в связи с чем выборы признаны состоявшимися. Об этом на брифинге в Ташкенте заявил заместитель председателя ЦИК Республики Узбекистан Бахром Кучкаров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ЦИК на 11:00 часов (по времени Ташкента, прим.ред.) на выборах президента Узбекистана проголосовало 6 669 552 человека, или 33,6% от общего числа в 19 859 127 зарегистрированных избирателей.

    Согласно избирательному кодексу, выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие минимум 33% избирателей.

    «Таким образом, текущие выборы признаны состоявшимися, с чем мы поздравляем всех участников избирательного процесса», - сказал Б. Кучкаров.

    Напомним, сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. В выборах участвуют пять кандидатов, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50% голосов.

    Фото: saylov.uz

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Выборы Узбекистан Мировые новости Политика ЦИК
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