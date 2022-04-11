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    Выборы президента во Франции: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур

    11 Апреля 2022, 03:00

    БРЮССЕЛЬ-ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Действующий президент Франции Эммануэль Макрон занимает первое место, опередив кандидата от ультраправых сил Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Данные социологического опроса агентства «Ipsos», опубликованные сразу после закрытия избирательных участков во Франции в 20 часов времени Парижа, дают Э. Макрону 28,1 процента голосов, а М. Ле Пен - 23,3 процента.

    Вероятно, что оба кандидата теперь встретятся через две недели во втором туре, 24 апреля. Окончательные официальные результаты ожидаются позже вечером.

    Нынешние президентские выборы являются двенадцатыми в Пятой Французской Республике. Президента Франции избирают всеобщим прямым голосованием на 5 лет. Всего в избирательном списке было представлено 12 кандидатов.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Выборы Франция Мировые новости
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