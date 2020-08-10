Выборы президента в Беларуси: ЦИК обнародовал предварительные итоги

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучила предварительные итоги голосования на выборах президента страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов Президента Беларуси: у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,23% голосов.

По предварительным данным ЦИК, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, Андрея Дмитриева - 1,04%, Сергея Черечня - 1,13%, против всех - 6,02%.

Участие в выборах приняли 5 798 908 человек, или 84,23% избирателей, включенных в списки. За Александра Лукашенко проголосовали 4 652 423 человека, за Андрея Дмитриева - 60 543, за Анну Канопацкую - 97 926, за Светлану Тихановскую - 574 312, Сергея Черечня - 65 784.

С предварительными итогами выборов журналистов ознакомила председатель ЦИК Лидия Ермошина. «Они буквально получались в ручном режиме в силу того, что Центральная комиссия, по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое, в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты. Мы приняли их только сейчас буквально накануне этого брифинга», - сказала Лидия Ермошина. В связи с этим единственный результат, который объявляла вчера глава Центризбиркома, - по закрытым участкам, образованных в больницах, воинских частях. Кроме того, были объявлены результаты по некоторым районам.

По мере подготовки заседания ЦИК по итогам выборов данные голосования будут уточняться. «Но я не думаю, что они существенным образом изменятся», - сказала Лидия Ермошина

Межу тем, милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях в Минске и областных центрах. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. «Несмотря на то, что в областных центрах и городе Минске проходят несанкционированные массовые мероприятия, милиция контролирует ситуацию», - проинформировала Ольга Чемоданова.

Уже есть задержанные. «Обобщенной информации сейчас пока еще нет, - сообщила Ольга Чемоданова. - Милиция контролирует ситуацию во всех городах, по всей стране».