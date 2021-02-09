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    Выборы президента Узбекистана состоятся в октябре 2021 года

    9 Февраля 2021, 17:03

    ТАШКЕНТ. УзА - КАЗИНФОРМ – В октябре 2021 года в Узбекистане пройдут выборы Президента, выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса, Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

    Как сообщает УзА, в Узбекистане принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием избирательного законодательства».

    Согласно поправке, выборы Президента, выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса, Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, представительные органы государственной власти в областях, районах и городах состоятся в год, когда истекает их Конституционный срок полномочий – в первое воскресенье третьей декады октября (ранее было в декабре).

    Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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    Выборы Узбекистан Политические реформы
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