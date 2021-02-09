Выборы президента Узбекистана состоятся в октябре 2021 года

ТАШКЕНТ. УзА - КАЗИНФОРМ – В октябре 2021 года в Узбекистане пройдут выборы Президента, выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса, Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

Как сообщает УзА, в Узбекистане принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием избирательного законодательства».

Согласно поправке, выборы Президента, выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса, Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, представительные органы государственной власти в областях, районах и городах состоятся в год, когда истекает их Конституционный срок полномочий – в первое воскресенье третьей декады октября (ранее было в декабре).

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.



