Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - По последним данным, на выборах президента в Турции обработано 99,38 % голосов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT.

Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,42% голосов, кандидат от Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу – 44,95. Третий кандидат в президенты - представитель политического альянса «Ата» Синан Оган - получает 5,20% голосов избирателей.

Явка на выборах составила 87,21%.

Как сообщалось, в Турции в воскресенье, 14 мая, состоялось голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва.



