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    Выборы Президента РК: стартовало голосование в США и Канаде

    20 Ноября 2022, 18:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член ЦИК Шавкат Утемисов сообщил о старте голосования по выборам Президента РК в США и Канаде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По голосованию за рубежом: начато голосование в Вашингтоне, Нью-Йорке, Оттаве. Еще один участок в Сан-Франциско откроется позже, с учетом часового пояса», - сказал Шавкат Утемисов на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

    Напомним, в Казахстане с 07.00 часов утра стартовала процедура голосования на выборах Президента страны. В голосовании участвуют все 10 033 участка по стране. Голосование доступно во всех 68 зарубежных участках. Участки в США и Канаде начали работу позже из-за разницы во времени.
    США Америка Президентские выборы - 2022
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