Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Выборы Президента РК: стартовало голосование в Бразилии

    20 Ноября 2022, 16:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уже в 64 зарубежных избирательных участках начато голосование. Об этом сообщила член ЦИК Анастасия Щегорцова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По голосованию за рубежом: в 16.00 часов по времени Астаны начато голосование в Бразилии. Итого, из 68 зарубежных избирательных участков голосование идет уже в 64. Участки в США и Канаде откроются позже, с учетом разницы во времени», - сообщила Анастасия Щегорцова на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

    Напомним, в Казахстане с 07.00 часов утра стартовала процедура голосования на выборах Президента страны. К голосованию приступили все 10033 участка по стране.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Бразилия Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шалкарцы устроили ярмарки национальных ремесел и кухни
    Самые юные избиратели проголосовали в Жетысу
    За мир, за взаимопонимание, за мой любимый Казахстан – ветеран Наталья Гончарова
    Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
    Популярное
    1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
    5 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев
    Новости партнеров