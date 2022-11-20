Выборы Президента РК: стартовало голосование в Бразилии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уже в 64 зарубежных избирательных участках начато голосование. Об этом сообщила член ЦИК Анастасия Щегорцова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По голосованию за рубежом: в 16.00 часов по времени Астаны начато голосование в Бразилии. Итого, из 68 зарубежных избирательных участков голосование идет уже в 64. Участки в США и Канаде откроются позже, с учетом разницы во времени», - сообщила Анастасия Щегорцова на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

Напомним, в Казахстане с 07.00 часов утра стартовала процедура голосования на выборах Президента страны. К голосованию приступили все 10033 участка по стране.



