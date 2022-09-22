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    Выборы Президента РК: размер избирательного взноса составляет три миллиона тенге

    22 Сентября 2022, 12:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Размер избирательного взноса на сегодня составляет 3 миллиона тенге – это 50 минимальных заработных плат. Избирательный взнос возвращается кандидату, если он будет избран на должность, либо наберет не менее 5% голосов от всех, кто примет участие в голосовании», - сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров.

    Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, проживать на территории РК последние 15 лет и иметь высшее образование, а также быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком.

    Выдвижение кандидатов на должность Президента Республики Казахстан состоится с 23 сентября до 11 октября 2022 года.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей. Он должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком.

    О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Политика Президентские выборы - 2022
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