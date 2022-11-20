Выборы Президента РК оценили международные наблюдатели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наблюдатели от иностранных государств оценили проведение внеочередных выборов Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам очень приятно сегодня принимать участие в качестве наблюдателей за выборами Президента РК. Мы посетили несколько избирательных участков и можем сказать, что все организовано самым лучшим образом. Данные выборы имеют большое значение для Казахстана. Мы наблюдали высокую явку на голосовании. Это отражает то, насколько сильная поддержка избирателей происходящих процессов в Казахстане. Конечно, окончательные впечатления у нас образуются к концу избирательного дня», - прокомментировал вице-спикер Сабора (Парламент) Хорватии Даворко Видович на пресс-конференции в Астане.

Председатель экономического Комитета Сейма Литвы Казис Старкявичюс оценил проводимые реформы в стране. По его словам, на голосовании еще никаких нарушений наблюдатели не зафиксировали. Он отметил, что явка по процентам очень хорошая.

«Проводятся внеочередные выборы. Вы поменяли свои законы и Президент назначил выборы. Он избирается на семь лет. Это решительный шаг. Что мы увидели, когда смотрели, это то, что, действительно, нет никаких нарушений. Приходят люди, которые голосуют впервые, они радуются. Еще приходили с семьями, маленькие дети пускали свои бюллетени», - заявил Казис Старкявичюс.

Согласно последним данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 14:05 бюллетени получили 51,16% от общего количества граждан, включенных в списки.

Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.

К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах.



