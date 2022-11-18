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    Выборы Президента РК: Миссия наблюдателей ШОС начала свою работу

    18 Ноября 2022, 11:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества начала свою работу в рамках внеочередных выборов Президента РК. Представители планируют посетить избирательные участки Астаны и Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Только что я встретился с председателем Центральной избирательной комиссии РК Нурланом Абдировым. Я думаю, это означает, что миссия наблюдателей на внеочередных выборах Президента РК начала свою работу с сегодняшнего дня», - сообщил глава миссии наблюдателей ШОС Чжан Мин журналистам во время брифинга.

    По его словам, все члены-государства ШОС поддержали приглашение казахстанской стороны. В составе миссии 18 наблюдателей, в том числе представители законодательных, исполнительных и избирательных органов государств-членов ШОС, а также должностные лица секретариата ШОС, исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС.

    «Члены миссии наблюдателей осуществляют деятельность самостоятельно и независимо, руководствуясь принципами политической объективности, нейтральности, невмешательства во внутренние дела», - добавил глава миссии.

    Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября.

    Автор:

    Анеля Касымова

    ШОС Выборы Президентские выборы - 2022
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