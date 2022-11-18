Выборы Президента РК: голосование на час раньше начнется на 86 избирательных участках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В день выборов Президента РК в Казахстане на 86 избирательных участках голосование начнется в 06.00 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По представленным оперативным сведениям территориальных избирательных комиссий областей, городов Астана, Алматы, Шымкент, решением соответствующих территориальных избирательных комиссий на 86 избирательных участках голосование начнется в 06.00 часов по местному времени. 47 из них - участки в местах временного пребывания граждан. Будет учитываться сменный график работы градообразующих предприятий», - сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров на заседании.

По его словам, решения об окончании голосования до 20.00 часов еще не приняты.

Председатель ЦИК отметил, что на избирательных участках, образованных на судах, принадлежащих Республике Казахстан и находящихся в день выборов в воинских частях, отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства, в домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, а также при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах, участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Всего таких участков 514.

Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября.



