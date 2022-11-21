Выборы Президента РК были открытыми и прозрачными – миссия Организации тюркских государств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международная наблюдательная миссия Организации тюркских государств подтвердила, что внеочередные выборы Президента РК были открытыми, прозрачными и конкурентными в соответствии с национальным законодательством РК и международными стандартами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Миссия ОТГ посетила 16 избирательных участков и не увидела никаких доказательств нарушений или вмешательства административных и правоохранительных органов в деятельность избирательных участков. Предприняты все необходимые административные меры для обеспечения волеизъявления людей в день выборов. В соответствии с законом «О выборах» необходимые условия предоставили национальным и международным наблюдателям для беспристрастного наблюдения за выборами. Миссия увидела участие национальных и международных наблюдателей, прозрачность и легитимность выборов. Миссия также участвовала в процессе подсчета голосов на избирательном участке 111. Подсчет бюллетеней и объявление результатов были проведены своевременно в соответствии с национальным законодательством «О выборах». Серьезных технических проблем, которые могли бы повлиять на выборы, миссия не увидела. Также миссия не увидела агитационных материалов внутри и за пределами избирательных участков, не было агитационной деятельности в день выборов», - рассказал журналистам на брифинге заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств, глава миссии Омер Коджаман.

Спикер отметил, что избирательные участки были доступны для людей с инвалидностью, а также были предоставлены документы со шрифтом Брайля для незрячих, установлены мобильные урны для тех, кто не мог голосовать на участках.

«Миссия не увидела никаких попыток влияния на избирателей. Всем избирателям дали полный доступ к участкам, была получена необходимая информация от официальных лиц на избирательных участках. Явка была высокая. Широкое освещение выборов СМИ по всей стране является важным элементом легитимности и прозрачности избирательного процесса. Международная наблюдательная миссия Организации тюркских государств подтверждает, что внеочередные выборы Президента РК были открытыми, прозрачными и конкурентными в соответствии с национальным законодательством РК и международными стандартами. Миссия поделится со странами-участницами и соответствующими международными организациями результатами своей оценки и рекомендациями касательно выборов Президента в ближайшие дни», - пояснил Омер Коджман.

От лица стран-участниц Организации тюркских государств он поздравил Казахстан и казахстанцев с успешными выборами, выразив надежду, что результаты выборов внесут вклад в повышение благополучия в стране, усилят братские отношения в тюркском мире.

Утром завершил работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско. Явка избирателей составила 100%.

Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей.



