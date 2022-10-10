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    Выборы Президента РК: 600 избирательных участков откроют в Алматы

    10 Октября 2022, 15:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы началась подготовка к внеочередным выборам Президента РК, назначенным на 20 ноября 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщила, что в городе насчитывается 600 участковых избирательных комиссий, в которых состоят около 5 тысяч членов.

    «У нас работает восемь районных и одна городская комиссии. Количество людей превысило 5 тысяч, то есть у нас 4 тыс. 696 членов в участковых комиссиях и 63 – в районных и городской избирательных комиссиях. В настоящее время список избирателей согласовывается с районными акиматами. Каждый гражданин, если он не числится в списках избирателей или зарегистрирован в другом городе, может подать заявление и внести себя в список. Мероприятие продлится до 30 октября. После этого не будет возможности добавить себя в список. Это надо учитывать», - сказала Жанна Асанова.

    По ее словам, по предварительным данным, в городе зарегистрировано более 1,1 млн избирателей.

    Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова добавила, что в настоящее время местными исполнительными органами проводятся работы по уточнению списков избирателей.

    «В законе у нас есть такой пункт: если гражданину не менее чем за 30 дней до дня голосования стало известно, что в день голосования он не сможет прибыть в избирательный пункт, то он вправе обратиться с соответствующим заявлением в местный акимат для того, чтобы его включили в список избирателей по месту фактического пребывания в день выборов с одновременным исключением из списка избирателей по месту его постоянной регистрации», - пояснила она.

    Сами же избирательные участки откроются за 20 дней до дня выборов. Их местоположение будет опубликовано позже.

    Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября. Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания.

    О том, как будут проводиться внеочередные выборы Президента РК, читайте по ссылке.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы ЦИК
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