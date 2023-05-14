Выборы президента и парламента стартовали в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Турции в воскресенье, 14 мая, проходит голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва, передает МИПА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Избирательные участки откроются в 8:00 и закроются 17:00 по местному времени. Всего в стране будут установлены 191 885 урн для голосования.

В Турции и за рубежом проголосуют более 64,1 миллиона избирателей. Около 4,9 миллиона человек проголосуют впервые.

Избиратели смогут проголосовать с одним из официальных документов, удостоверяющих личность.

Избирателям будут выданы 2 бюллетеня: за президента и депутатов. Избиратели поместят два отдельных бюллетеня в один конверт и опустят их в урну для голосования.

ЦИК Турции принял необходимые меры для проведения голосования в 11 провинциях страны, пострадавших от февральских землетрясений. В этих регионах урны для голосования установлены в специальных контейнерах и школах.

В голосовании на зарубежных участках могли участвовать более 3,4 млн человек. Для них были сформированы избирательные комиссии в 73 странах и 156 иностранных представительствах. Процесс голосования в зарубежных представительствах Турции завершился 9 мая.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган.

Председатель партии «Родина», кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры 11 мая.

Для участия в выборах зарегистрированы 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

Если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре, 28 мая состоится второй тур.



