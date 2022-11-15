Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Выборы Президента-2022: как узнать свой избирательный участок в Карагандинской области

    15 Ноября 2022, 17:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области запустили Telegram-бот @sailau09, в котором они смогут узнать адрес и номер своего избирательного участка. Информация доступна по ИИН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проверить себя в списках избирателей также можно несколькими способами. Действует специальный сайт sailau09.kz и рубрика на Портале электронных услуг области. Здесь каждый пользователь через ИИН или номер удостоверения личности может найти свой участок. Кроме того, на сайтах акиматов всех городов и районов области доступна вкладка «Проверь себя в списках избирателей».

    Информацию выдает и Единая диспетчерская служба Senim109. Люди, у которых есть проблемы с доступом в интернет, могут позвонить на номер 109.

    Необходимо будет лишь продиктовать свой ИИН. Операторы Senim ответят и на частные вопросы по процедуре выборов – к примеру, как проголосовать в другом городе, в больнице, на вахте и т. д. Звонок в службу бесплатный.

    Внеочередные выборы Президента Казахстана состоятся 20 ноября.


    Фото: Акимат Алматы

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Выборы Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
    В МИД РК состоялась встреча с генеральным секретарем ШОС
    Председатель ЦИК РК встретился с делегацией ПА ОДКБ
    Состоялись встречи председателя ЦИК РК  с председателями ЦИК Узбекистана и Азербайджана
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    5 Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Новости партнеров