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    Выборы помогут избрать ответственных людей - Амандык Баталов

    3 Октября 2020, 21:21

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Алматинской области Амандык Баталов проголосовал онлайн посредством информационной системы «Праймериз», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Проголосовав, Амандык Баталов отметил, что членам партии необходимо принять активное участие в голосовании.
    «Лидер нации – Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил конкретные задачи по активизации работы партии, направленной в первую очередь на повышение уровня жизни населения. Уверен, что нынешние выборы, проходящие в новом формате, помогут нам вместе выбрать ответственных, продвинутых и энергичных людей с широкой общественной поддержкой и активной гражданской позицией, которые, выполняя поручения Елбасы и Президента страны, принесут пользу и будут эффективно работать на благо государства и его граждан. Поэтому каждому члену партии необходимо принять активное участие в голосовании», - сказал аким области А.Баталов.
    Стоит отметить, что от Алматинской области в выборах приняли участие 1047 граждан.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область Нур Отан
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