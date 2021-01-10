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    Выборы обеспечат дальнейшее развитие демократии и гражданского общества в Казахстане – эксперт

    10 Января 2021, 19:11

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Итоги парламентских выборов станут важным этапом на пути развития плюрализма, демократии и гражданского общества. Такое мнение в беседе с представителями СМИ высказал член Коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии, проголосовавший на избирательном участке в Москве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Т.Жаксылыков, нынешние парламентские выборы представляют собой важный этап на пути развития казахстанского парламентаризма и реализации политических реформ, инициированных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    «Особо важен тот факт, что выборы проводятся с учетом квоты для женщин и молодежи. Эта инициатива направлена на активное вовлечение широкой общественности в политическую жизнь страны, - сказал он. - И наверно, главная особенность парламентских выборов заключается в развитии многопартийности и политического плюрализма», - отметил он.

    «Уверен, что в результате выборов в парламент пройдут достойные политики и мы увидим много новых имен, которые будут патриотически настроены, обеспечат дальнейшую защиту интересов казахстанского общества и будут представлять весь спектр политических мнений в целом. Это будет очень важным этапом на пути развития плюрализма, демократии и гражданского общества в нашей стране», - добавил Т.Жаксылыков.

    Кроме того, он отметил высокий уровень подготовки и организации работы избирательного участка.

    «Мероприятие организовано на высшем уровне. В условиях пандемии Посольство сделало все возможное для того, чтобы выборы прошли успешно», - подытожил Т.Жаксылыков.

    Напомним, в Казахстане сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Выборы Россия Политические партии Выборы-2021
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