Выборы объединят казахстанцев вокруг идеи демократической трансформации – эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Предстоящие выборы Президента РК позволят объединить казахстанцев, гражданское общество вокруг идеи демократической трансформации. Таким мнением поделилась эксперт КИСИ при Президенте РК Гульмира Туканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предстоящие президентские выборы изначально были продиктованы логикой конституционной реформы. Конституция страны была обновлена практически на треть, с чего и началась реализация объявленной Президентом политической трансформации страны. Поэтому проведение внеочередных выборов Президента, Парламента и маслихатов необходимо для перезапуска этих политических институтов. С другой стороны, сложная геополитическая ситуация актуализирует запрос казахстанского общества на четкое стратегическое видение развития нашей страны. В этой связи выборы приобретают особое значение», - считает старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК.

По словам Гульмиры Тукановой, выборы позволят объединить казахстанцев, гражданское общество вокруг идеи демократической трансформации.

«Для каждого взрослого казахстанца выборы – это реализация права на участие в формировании политики, а также возможность проявить активную гражданскую позицию. Во-вторых, у политических объединений и их лидеров появится возможность на национальном масштабе представить свое видение развития страны, обсудить идеи и механизмы для улучшения жизни всех казахстанцев. Активные общественные объединения могут представить нестандартные концепции, новые подходы и решения», - пояснила эксперт.

Гульмира Туканова отметила, что именно сейчас выборы позволят закрепить курс на демократическое преобразование политических институтов и процедур во имя построения справедливого Казахстана.

«Свою апробацию основные политические институты проходят через выборы. Таким образом, предстоящие выборы – это не только последовательная реализация политических реформ, но и возможность для консолидации казахстанского общества и обновления кредита доверия институтам власти в эти непростые исторические времена», - добавила Гульмира Туканова.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей. Он должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком.

О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.



