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    Выборы не будут проходить в онлайн-режиме - ЦИК РК

    22 Октября 2020, 16:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выборы депутатов не будут проходить в онлайн-режиме. Об этом сообщил председатель ЦИК РК Берик Имашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выборный процесс регулируется Законом «О выборах», и никаких предусмотренных вопросов онлайн-голосования нет в нашем законе. Будем эти выборы проводить по привычной системе, по бумажным бюллетеням, то есть для наших избирателей в этом плане никаких новшеств не будет», - сказал Берик Имашев, отвечая на вопрос журналистов в ходе онлайн-пресс-конференции в ЦИК РК.

    Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса начнется 10 ноября.

    Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев дал разъяснения по поводу предстоящих выборов депутатов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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