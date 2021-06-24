Выборы: каков размер зарплаты членов избирательной комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Членам избирательной комиссии на электоральный период устанавливается заработная плата в размере не менее трех минимальных заработных плат за счет средств, выделенных на проведение выборов. Об этом сообщила секретарь ЦИК Сабила Мустафина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Членам избирательной комиссии на электоральный период устанавливается заработная плата в размере не менее 3-х минимальных заработных плат за счет средств, выделенных на проведение выборов. Это в общей сложности составляет 127,5 тысяч тенге. При этом, необходимо иметь ввиду, что члены комиссии, которые являются государственными служащими, в период подготовки и проведения выборов освобождаются от основной работы и за ними закрепляется среднемесячная заработная плата по месту их основной работы», - отметила Сабила Мустафина.

Что касается оплаты за сверхурочную работу, работу в праздничные и выходные дни, труда в ночное время, членов избирательной комиссии, в том числе госслужащих, входящих в избирательную комиссию – все осуществляется за счет средств, выделенных на проведение выборов в соответствии с нормами трудового законодательства.

«Когда мы актуализировали эти расчеты, нами были предусмотрены все праздничные и выходные дни, в объеме тех средств, которые будут выделяться регионам с 1 июля. В соответствии со статьей 109 Трудового кодекса оплата труда в праздничные дни производится в повышенном размере, но не ниже, чем в полуторном размере, исходя из дневной ставки», - добавила она.