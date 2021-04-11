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    Выборы и референдум по проекту Конституции завершились в Кыргызстане

    11 Апреля 2021, 21:30

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане в 20:00 по местному времени завершились выборы в местные кенеши и референдум по проекту новой Конституции. О МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    Всего для голосования по стране было открыто 2 435 избирательных участков. На некоторых участках срок работы депутатов еще не завершен, поэтому голосование на выборах в местные кенеши прошло в 2273 избирательных участках. Выборы прошли в 448 городах и селах, в том числе в Бишкеке и Оше.

    В 28 городских кенешах было зарегистрировано 59 партий, а в 420 сельских кенешах зарегистрировано 18 тысяч 772 кандидата в депутаты.

    Всего на выборы в местные кенеши зарегистрировано 3 млн 318 тысяч 130 избирателей, а на референдум – 3 млн 606 тысяч 201.

    По предварительным данным Центризбиркома Кыргызстана, на выборах в местные кенеши проголосовал 1 млн 24 тысячи 891 человек, или 30,89%. Так, явка на выборы в городские кенеши составила 28,89%, в айылные кенеши – 31,81%.

    В референдуме на 18:00 приняли участие 1 млн 61 тысяча 591 избиратель, или 29,89%.

    Явка избирателей на референдум по проекту новой Конституции составила 36,75%. Об этом на брифинге сообщила председатель Центральной избирательной комиссии КР Нуржан Шайлдабекова.

    По итогам подсчёта данных с 96,34% автоматических считывающих урн, на референдуме проголосовало 1 млн 325 254 человека, или 36,75 %.

    «Из них проект новой Конституции поддержали 79,25% проголосовавших, против были 13,69%»,- сказала она.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Выборы Кыргызстан
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