Выборы должны создать условия для дальнейшей реализации намеченных реформ – Ерлан Карин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эти выборы должны создать условия для дальнейшей реализации намеченных реформ, заявил Государственный советник РК Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предпосылки этих выборов были заложены в прошлогоднем мартовском послании Президента, в его программе реформ. В свою очередь, эти выборы должны создать условия для дальнейшей реализации намеченных реформ для их успешной и эффективной реализации, поскольку предполагается, что в результате этих выборов расширится общественно-политическое поле. В Парламенте появятся новые лица. И это все должно способствовать повышению качества принимаемых решений, расширению представительства общественно-политических интересов на политическом поле», - сказал журналистам Ерлан Карин.

Госсоветник также высказался о том, почему в этом году много желающих стать депутатами.

«В первую очередь, это свидетельствует о том, что эти реформы нашли отклик в обществе и поддержку. Если такое большое количество людей сегодня выдвинулось в одномандатных округах, участвовало в агитационной кампании различных политических партий, это говорит о том, что реформы Президента вызвали большой интерес и поддержку в обществе и эти реформы вселяют определенную надежду. И я надеюсь, что эти выборы дадут еще один новый импульс намеченным реформам», - отметил Ерлан Карин.

По его словам, проведение выборов было анонсировано еще в сентябрьском Послании Президента.

«Практически было больше полугода на подготовку к этим выборам. Они хоть и носят название внеочередные, по формату, по этапности проходят как очередные. Дальше все будет зависеть от дальнейшей работы. Одной из инициатив, озвученных в прошлогоднем мартовском послании Президента, было введение нормы о том, чтобы Глава государства не являлся членом политической партии. Президент в прошлом году, даже не дожидаясь референдума, показывая принципиальность и твердость в реализации инициатив, вышел из рядов партии и в последующем в рамках Президентского пакета политических реформ было внесено изменение о том, чтобы также запретить руководство акимам возглавлять местные партийные филиалы. Все это в совокупности направлено на то, чтобы исполнительная власть максимально была дистанцирована от выборных процессов. Поэтому на данный момент Президент не является членом политической партии, он наблюдает за процессом, также, как и все другие избиратели», - добавил Ерлан Карин.

Ранее сообщалось, что Госсоветник проголосовал на избирательном участке №111. Ожидается, что на этом участке проголосуют 2744 избирателей.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.



