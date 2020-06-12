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    Выборы депутатов Сената пройдут 12 августа

    12 Июня 2020, 07:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    О назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан

    В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 69 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

    2. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

    3. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев


    Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2020 года

    № 351

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Выборы
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