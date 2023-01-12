Выборы депутатов Сената: главный санврач озвучила рекомендации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова озвучила рекомендации по текущей эпидемиологической ситуации для проведения выборов депутатов Сената Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все регионы находятся в зеленой зоне. При этом, показатель распространения инфекции в 16 регионах больше единицы. Поэтому в соответствии с действующим постановлением главного государственного санитарного врача при превышении этого показателя в регионах больше единицы рекомендуется в местах массового скопления населения использовать маски. Для профилактики как коронавирусной инфекции, так и ОРВИ, необходима вакцинация и в условиях проведения выборов депутата Сената Парламента необходимо использовать более просторные помещения», - пояснила на заседании ЦИК Айжан Есмагамбетова.

Главсанврач напомнила о том, что с октября ежегодно начинается очередной эпидемиологический сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, который характеризуется ранним началом циркуляции вируса гриппа.

«Если ежегодно циркуляция вируса гриппа начиналась в конце ноября - в начале декабря, то этот сезон характеризуется тем, что вирус гриппа начал циркулировать с октября. Это характерно не только для Казахстана, но и для всего мира», - добавила Айжан Есмагамбетова.



