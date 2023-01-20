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    Выборы депутатов Мажилиса должны завершить формирование новой политической системы страны – «Ак жол»

    20 Января 2023, 19:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В демократической партии «Ак жол» сообщили, что выборы депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней должны завершить формирование новой политической системы Республики, обеспечить широкое представительство общества в законодательной ветви власти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    «Тем самым институты государственного управления полностью приводятся в соответствие новой редакции Конституции, предложенной Президентом Касым-Жомартом Токаевым и принятой на всенародном референдуме 5 июня 2022 года.

    Демпартия «Ак жол», отстаивая интересы предпринимательства и опираясь на интеллектуальное наследие Алаш-Орды, настойчиво выступает за либеральные преобразования в экономике и обществе, остро вскрывает язвы коррупции и несправедливости, предлагает и продвигает рыночные реформы. Мы неустанно содействуем формированию и расширению среднего класса в лице малого и среднего бизнеса, отечественных производителей, самодостаточной интеллигенции и успешной молодежи.

    Демократическая партия «Ак жол» примет самое действенное участие в объявленных Президентом выборах в представительные органы всех уровней, чтобы отстаивать интересы своих избирателей и внести достойный вклад в создание Нового и Справедливого Казахстана.

    Считаем, что эти выборы должны стать началом глубоких и кардинальных перемен в судьбе нашего государства и каждой казахстанской семьи», - заключили в партии.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

    Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.


    Фото: akzhol.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Мажилис Выборы Политические партии Политика
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