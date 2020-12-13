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    Выборы депутатов: какие требования предъявляются к доверенным лицам

    13 Декабря 2020, 14:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие требования предъявляются к доверенным лицам кандидатов в депутаты, рассказали в демократической партии «Ак жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все политические партии, выдвинувшие партийные списки, могут иметь доверенных лиц, которые помогают проводить избирательные кампании. Деятельность доверенных лиц регламентируется статьями Конституционного закона о выборах. Согласно статье 31 «Закона о выборах» кандидаты политической партии определяют доверенных лиц по своему усмотрению в количестве не превышающих трех человек на каждый избирательный участок в соответствующем избирательном округе. Кандидаты политической партии определяют доверенных лиц по своему усмотрению, которые обращаются с заявлением о регистрации доверенных лиц в территориальную избирательную комиссию», - рассказали в «Ак жол» в ходе тренинга для наблюдателей от партии.

    В партии отметили, что список доверенных лиц регистрируют в течение двух дней.

    «Формируется список доверенных лиц и председатель филиала в регионах подписывает список и с приложением заявлений доверенных лиц сдают в территориальную избирательную комиссию, которые в течение двух календарных дней обязаны зарегистрировать списки, либо дать отказ в течение двух дней - отказ от регистрации. Отказ должен быть мотивированным с указанием его причины», - напомнили в партии.

    «В постановлении ЦИК от 4 декабря говорится, что в день голосования с момента открытия избирательного участка для голосования и до установления результатов голосования при подсчете голосов избирателей вправе одновременно присутствовать по одному доверенному лицу от каждой политической партии, по одному представителю от каждого средства массовой информации при наличии служебного удостоверения и по одному наблюдателю от каждой политической партии», - отметили в ходе тренинга.

    В «Ак жол» также напомнили о требованиях к доверенным лицам.

    «Доверенное лицо должно быть гражданином РК, не может быть членом какой-либо избирательной комиссии либо лицом, занимающем должность госслужащего. Доверенные лица обладают теми же правами и обязанностями, что и наблюдатели, а также действуют в пределах полномочий, представленных им в письменной форме кандидатам», - сказали в партии.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Мажилис Политические партии Выборы-2021
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