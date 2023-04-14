Выборы акимов пройдут в семи сельских округах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на 21 мая назначили прямые выборы акимов сельских округов в связи с досрочным прекращением полномочий действующих акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной избирательной комиссии, выборы пройдут в семи сельских округах. В Аккайынском районе - во Власовском, Ивановском и Черкасском, в Кызылжарском районе – в Архангельском сельском округе, в районе им. Г.Мусрепова – в Дружбинском, в Уалихановском районе – в Кулыкольском и в районе Шал акына – в Городецком сельском округе.

В областной избирательной комиссии напомнили, что акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов избираются на должность сроком на четыре года из числа граждан РК в возрасте не моложе 25 лет. Выбирает население соответствующей административно-территориальной единицы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.

Кандидатом в акимы не может быть лицо, имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость, либо признанное виновным судом в совершении коррупционного преступления или правонарушения.

Кандидатов могут выдвигать зарегистрированные политические партии. Самовыдвижение возможно при поддержке не менее 1% от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа, имеющих право голосовать.

Если на день окончания срока выдвижения зарегистрированы менее двух кандидатов, то районная избирательная комиссия продлевает срок выдвижения кандидатов не более чем на три дня. Если кандидатов не будет либо будет всего один, то аким района имеет право выдвинуть двух либо одного кандидата, соответственно.

Никто не может быть выдвинут кандидатом более чем в одном избирательном округе.



