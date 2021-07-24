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Выборы акимов положительно повлияют на модернизацию госуправления

24 Июля 2021 17:38
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Выборы акимов положительно повлияют на модернизацию госуправления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эти выборы можно назвать положительным шагом в процессе реформирования политической системы. Об этом заявил член Национального совета общественного доверия Расул Жумалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По моему мнению, эти выборы можно назвать положительным шагом в процессе реформирования политической системы. Президент поднял этот вопрос на заседании Национального совета. Этот вопрос поднимался еще с конца девяностых годов. В качестве пилота в отдаленных уголках нашей страны в аулах были проведены пилотные выборы.Вся эта практика была учтена в ходе подготовки к предстоящим выборам, в доработке законодательства», - сказал Расул Жумалы в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

Эксперт добавил, что в обществе на сегодня в основном говорят об усовершенствовании законодательства.

«Однако возникает вопрос, что будет после выборов? Радует то, что и после выборов это законодательство способно решать возникающие вопросы», - добавил политолог.

По его словам, выборы только кажутся легкими, а на самом деле здесь очень много вопросов.

«Это нелегкое дело. Под этим лежит и целостность нашего народа, есть вещи, которые положительно повлияют на модернизацию государственного управления», - резюмировал Расул Жумалы.



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#Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Серик Сабеков

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