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    Выборы акимов еще раз показывают эффективность проводимых Президентом РК политических реформ – Ерлан Карин

    27 Июля 2021, 11:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошедшие выборы еще раз показывают эффективность проводимых Президентом РК политических реформ, все пункты которых последовательно реализуются на практике. Таким мнением поделился помощник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

    «На состоявшихся прямых выборах сельских акимов впервые заработала норма, дающая избирателям возможность голосовать «против всех». О необходимости ее введения в выборное законодательство Глава государства заявил на открытии на первой сессии Мажилиса Парламента нового созыва в январе текущего года.

    Графа «против всех» позволяет учитывать весь спектр мнений избирателей, расширяет права граждан легитимно выражать альтернативную позицию. К примеру, как сообщается в СМИ, по Карагандинской области наибольшее количество голосов «против всех» (116) отмечено в поселке Шашубай Актогайского района – это 7% от проголосовавших. Тогда как в Мангистауской области этим правом воспользовались всего 279 человек.

    Таким образом, прошедшие выборы еще раз показывают эффективность проводимых Президентом политических реформ, все пункты которых последовательно реализуются на практике», - резюмировал Ерлан Карин.

    Напомним, 25 июля в Казахстане состоялись выборы сельских акимов. 25 июля в 20:00 по времени Нур-Султана работа избирательных участков завершилась в большинстве регионов страны.

    За выборами сельских акимов в регионе следило более 400 наблюдателей. С данными о явках избирателей на выборах сельских акимов можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акимат Выборы Политические партии Реформы Токаева Выборы акимов Политика Ерлан Карин
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