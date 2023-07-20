Выборы 33 акимов назначили на 27 августа в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на 27 августа назначили прямые выборы акимов города районного значения и сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной избирательной комиссии, выборы пройдут в одном городе районного значения и 32 сельских округах. Всего в 12-ти районах.

«Выборы назначили в связи с окончанием срока полномочий и досрочным прекращением полномочий акимов в Айыртауском, Акжарском, Есильском, Жамбылском, М.Жумабаева, Мамлютском, им. Г. Мусрепова, Тайыншинском, Тимирязевском, Шал акына, Кызылжарском и Тимирязевском районах. Состоялось заседание областной избирательной комиссии, на котором рассмотрели и утвердили календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов акимов, порядок работы членов областной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов акимов, вопрос об изготовлении выборной документации. Приняты соответствующие постановления», - сообщили в областном избиркоме.

Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа избирается на должность сроком на четыре года из числа граждан Республики Казахстан в возрасте не моложе 25 лет населением соответствующей административно-территориальной единицы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.

Не может баллотироваться лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, либо вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Кандидаты в акимы могут выдвигаться политическими партиями или путем самовыдвижения. Политическая партия вправе выдвигать лишь одного кандидата в одном избирательном округе. Самовыдвиженец должен иметь поддержку не менее 1% от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа, имеющих право голосовать.

Если на день окончания срока выдвижения выдвинуто менее двух кандидатов, то районная избирательная комиссия продлевает срок выдвижения кандидатов не более чем на три дня. Никто не может быть выдвинут кандидатом более чем в одном избирательном округе.