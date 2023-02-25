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    Выборы-2023: Как прошла первая неделя агитации у политических партий

    25 Февраля 2023, 10:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские партии провели ряд мероприятий в первую неделю агитационного периода перед предстоящими внеочередными выборами в Мажилис и маслихаты. О самых важных из них читайте в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

    «Байтақ»

    21-го февраля кандидат в депутаты Мажилиса от казахстанской партии зеленых «Байтақ» Владимир Мартель встретился с работниками мусороперерабатывающего завода в Усть-Каменогорске.

    Завод был запущен в прошлом году и является первым подобным заводом в Центральной Азии – он способен сортировать до 25 тонн отходов в час. В ходе встречи, участники обсудили множество вопросов, связанных с экологической сферой, включая проблемы с отходами, которые являются одной из главных экологических проблем в Казахстане. Также был поднят вопрос о заработной плате, в ходе которого выяснилось, что работники за свой нелегкий труд получают от 140 до 180 тысяч тенге. Кандидат от партии зеленых подчеркнул, что верит в возможность решения данных проблем путем совместных усилий и активного развития сбора и переработки электронных отходов.

    Кроме того, члены партии зеленых «Байтақ» встретились с местными жителями, услышали их запросы и включили пожелания граждан в план дальнейших действий.

    Respublica

    Кандидаты от партии Respublica в Алматы на уходящей неделе встретились с работниками строительной компании ТОО «APR Construction», где трудится более 100 человек.

    В рамках встречи, представители партии заявили о важности поддержки трудящейся молодежи и предоставления возможностей для предпринимателей. Кандидат в депутаты Мажилиса и социальный предприниматель Динара Наумова обратила внимание, что молодые и талантливые казахстанцы могут многое изменить – в том числе в политике. По ее словам, у современной молодежи есть все рычаги, которыми надо пользоваться и менять социум к лучшему.

    Также было заявлено о планах по созданию специальной платформы, где каждый человек сможет публиковать информацию о проблемных вопросах любой тематики.

    НПК


    Кандидат в депутаты Мажилиса, заместитель председателя Народно-демократической партии Ирина Смирнова провела встречу с общественностью Северо-Казахстанской области в режиме онлайн.

    Она представила предвыборную программу партии, в которой отражены конкретные действия по изменению сложившейся ситуации, отметив, что НПК выступает за справедливый Казахстан, где каждый гражданин имеет доступ к медицине, образованию, где в полной мере защищены его права.

    Спикер затронула тему здравоохранения и образования, заявив, что каждый казахстанец должен иметь право на бесплатную медицину, а врачи, медсестры, учителя и другие представители профессий должны получать достойную оплату труда. Также на встрече были обсуждены вопросы закредитованности населения, развития АПК, поддержки многодетных семей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, строительства доступного жилья и другие.

    «Ак жол»


    Члены Республиканского штаба Демпартии «Ак жол» во главе с Азатом Перуашевым посетили на этой неделе Алматинскую область. Партийцы встретились с трудовым коллективом компании «Маревен Фуд» в городе Конаев, где производится 65 видов продукции и более 40 тысяч тонн товаров в год.

    На предприятии работают 850 сотрудников, а продукция экспортируется в более десятка стран ближнего и дальнего зарубежья. В ходе встречи лидер «Ак жол» рассказал о приоритетных направлениях политической программы партии. Подробно остановился на вопросах справедливой конкуренции, социальной политики, борьбы с коррупцией, прошлогодней конституционной реформы и возвращения в страну средств, незаконно вывезенных за рубеж.

    Кроме того, в ходе встречи из зала поступила просьба пересмотреть таможенную политику, подняты вопросы социальной справедливости, необходимости грамотной и стабильной политики субсидирования сельхозпроизводителей, внедрения новых агротехник и обновления парка сельхозмашин.

    «Ауыл»

    Партия «Ауыл» организовала фотовыставку в Алматы на станциях метро «Сайран» и «Москва» на тему «Продукты не растут на полках». Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от НДПП «Ауыл» разъяснили горожанам основные направления предвыборной программы партии в рамках тематической фотовыставки.

    Они рассказали о подходах партии к стабилизации цен на продукты питания. Была проведена агитационная работа для молодежи, которая думает, что продовольственная безопасность страны обеспечивается магазинами и не имеет представления о том, откуда берутся продукты питания.

    Как пообещал кандидат в депутаты от партии «Ауыл» Айбын Туреханов, партия сделает все возможное, чтобы вытеснить с продовольственного рынка лишних посредников и повлиять на рост цен на продукты.

    «AMANAT»

    Партия «AMANAT» провела женский форум в столице, собравший более 800 участниц со всей страны. Это известные политические и общественные деятели, представительницы сфер предпринимательства, образования, многодетные матери и другие.

    В ходе мероприятия была обсуждена роль женщин в современном обществе, а также инициативы партии «AMANAT», направленные на обеспечение их самореализации и участия в политической жизни страны. Руководитель Республиканского предвыборного штаба партии Ерлан Кошанов подчеркнул, что необходимо расширять участие женщин в государственном управлении и общественной жизни.

    В целом, партия намерена формировать культуру, где заработные платы и должности будут распределяться исходя из навыков, а не принадлежности к полу. «AMANAT» будет выступать за ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие и усилит поддержку многодетных матерей и воспитывающих детей с особыми потребностями.

    ОСДП

    Встречу со столичными избирателями на неделе провела Общенациональная социал-демократическая партия. На мероприятии присутствовали студенты и преподаватели вузов столицы.

    Председатель партии Асхат Рахимжанов озвучил планы на весь агитационный период и поделился инициативами политобъединения, изложенными в социально-экономическом блоке. Партийцы рассказали о собственном видении процесса развития Казахстана, в то время как столичные жители задавали интересующие их вопросы. Как отметили представители ОСДП, партия планирует провести более 500 мероприятий в каждом регионе страны.

    Асхат Рахимжанов подчеркнул, что встреча прошла в формате живой беседы, заявив, что мероприятие прошло весьма конструктивно. Представители Общенациональной социал-демократической партии выслушали пожелания и вопросы присутствующих, дав на них ответы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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