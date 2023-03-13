Выборы-2023: глава ЦИК предупредил о запрете публиковать результаты опросов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня 11 юридических лиц надлежащим образом уведомили Центральную избирательную комиссию о проведении опроса общественного мнения касательно внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Информация о них размещена на официальном интернет-ресурсе ЦИК. Хочу обратить внимание, что согласно с нормами конституционного закона «О выборах», не допускается опубликование результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов иных исследований, связанных с выборами, голосование за или против кандидатов в сети интернет в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования», - сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров во время заседания.

Таким образом, сегодня, 13 марта – последний день объявления результатов опроса. С завтрашнего дня запрещено публиковать, а также перепечатывать информацию о результатах опроса.

Ранее сообщалось, что сегодня завершился процесс аккредитации международных наблюдателей за внеочередными выборами. В итоге около 800 международных наблюдателей будут следить за выборами в Казахстане.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.



