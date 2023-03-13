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    Выборы-2023: глава ЦИК предупредил о запрете публиковать результаты опросов

    13 Марта 2023, 19:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня 11 юридических лиц надлежащим образом уведомили Центральную избирательную комиссию о проведении опроса общественного мнения касательно внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Информация о них размещена на официальном интернет-ресурсе ЦИК. Хочу обратить внимание, что согласно с нормами конституционного закона «О выборах», не допускается опубликование результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов иных исследований, связанных с выборами, голосование за или против кандидатов в сети интернет в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования», - сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров во время заседания.

    Таким образом, сегодня, 13 марта – последний день объявления результатов опроса. С завтрашнего дня запрещено публиковать, а также перепечатывать информацию о результатах опроса.

    Ранее сообщалось, что сегодня завершился процесс аккредитации международных наблюдателей за внеочередными выборами. В итоге около 800 международных наблюдателей будут следить за выборами в Казахстане.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы ЦИК Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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