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    Выборы-2023: ЦИК РК зарегистрировал 79 наблюдателей

    18 Февраля 2023, 12:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия подвела итоги аккредитации наблюдателей иностранных государств и международных организаций на выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Зарегистрировано 79 наблюдателей из девяти иностранных государств и трех международных организаций. На сегодняшний день Министерством иностранных дел предложено зарегистрировать четыре наблюдателя из двух иностранных государств и одной Международной организации. Из них 2 кандидатуры - от Королевства Бельгия, 1 кандидатура - от Кыргызской Республики и 1 кандидатура - от Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Кроме того, Министерство иностранных дел сообщило, что 16 февраля в Центральную избирательную комиссию поступила нота о том, что один член миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека, зарегистрированный на внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК, не сможет принять участие в наблюдении. В связи с этим встает вопрос об отзыве регистрации одного члена миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека. С учетом изложенных обстоятельств подготовлен проект постановления комиссии. Просим Вас поддержать», - сказал секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман в ходе заседания Центризбиркома.

    Сегодня в ЦИК РК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по партийным спискам. Путем жеребьевки был определен порядок расположения названий партий в избирательных бюллетенях.

    Досрочные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты в Казахстане пройдут 19 марта.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Выборы Международная деятельность РК ЦИК Выборы в Мажилис
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