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    17:00, 05 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Выборы-2022: Жигули Дайрабаев встретится с избирателями четырех регионов

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Толеутай Рахимбеков, руководитель республиканского общественного штаба кандидата в Президенты РК Жигули Дайрабаева, дал интервью телеканалу Atameken Business, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Толеутая Рахимбекова, агитационно-пропагандистская работа кандидата ведется хорошо. Жигули Дайрабаев уже повстречался с избирателями Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской областей.

    До конца этой недели он планирует встретиться с жителями Павлодарской, Жетысуской, Алматинской областей. Кроме того, с участием доверенных представителей кандидата ведется активная работа во всех регионах страны.

    Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


    Теги:
    Общество Выборы-2022: кандидат Жигули Дайрабаев Выборы Президентские выборы - 2022 для mail.ru
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