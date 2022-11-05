Выборы-2022: Жигули Дайрабаев встретится с избирателями четырех регионов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Толеутай Рахимбеков, руководитель республиканского общественного штаба кандидата в Президенты РК Жигули Дайрабаева, дал интервью телеканалу Atameken Business, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Толеутая Рахимбекова, агитационно-пропагандистская работа кандидата ведется хорошо. Жигули Дайрабаев уже повстречался с избирателями Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской областей.

До конца этой недели он планирует встретиться с жителями Павлодарской, Жетысуской, Алматинской областей. Кроме того, с участием доверенных представителей кандидата ведется активная работа во всех регионах страны.

Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.