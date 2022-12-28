Выборы 2022 года - залог дальнейшего укрепления доверия граждан к государству

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инаугурация и вступление Касым-Жомарта Токаева в должность Президента подвели черту под состоявшимися выборами. Эта черта одновременно становится и вектором движения Казахстана на ближайшие семь лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на материал Владимира Шивелуча в «Казахстанской правде».

Важен не только результат

Бывает так, что одни итоги мы подвергаем сомнению, а другие – нет. Допустим, воспринимаем цифру 4 как закономерный результат умножения 2 на 2. И совсем не согласны с результатом футбольного матча, когда видим предвзятое отношение судей к одному из соперников. Да, результат, конечно, важен. Но не менее важно и то, как он достигнут.

Давайте попробуем взглянуть с этой точки зрения на прошедшие выборы Президента.

На итоговом заседании Цент­ральной избирательной комиссии, где я присутствовал в числе других журналистов, ее председатель Нурлан Абдиров сказал, что ЦИК в своей деятельности руководствуется строгим соблюдением выборного законодательства, принципом открытости.

Некоторые мои коллеги в своих отчетах проиллюстрировали последнюю часть фразы тем, что все 27 заседаний Центризбиркома в эту электоральную кампанию транслировались в режиме онлайн, сопровождались брифингами и пресс-конференциями для отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Все это так. Однако принцип открытости в данном случае, на мой взгляд, имеет гораздо более глубокое содержание, которым он стал наполняться задолго до начала кампании по выборам Главы государства. А именно – с момента подготовки к республиканскому референдуму, который стал спусковым механизмом инициированной Касым-Жомартом Токаевым конституционной реформы, без которой двигаться к новому Казахстану было бы весьма затруднительно, если не сказать – невозможно.

Сразу после мартовского Пос­лания Главы государства все члены и работники аппарата Центризбиркома во главе с председателем объездили все без исключения регионы страны. Меньше чем за три месяца провели больше 70 встреч не только с территориальными и участковыми избирательными комиссиями. Встречались с молодежью, трудовыми коллективами, представителями неправительственных общественных организаций, средств массовой информации, лидерами общественного мнения, избранными на тот момент акимами сельских округов. Больше 10 тысяч человек приняли участие в этих встречах, которые носили не только разъяснительный или ознакомительный характер.

Очень часто это был разговор о том, что больше всего заботит людей, об их проблемах, о том, что, по их мнению, нужно сделать, что изменить, в том числе, в выборном законодательстве. Темы вопросов, разговоров, а иногда и почти что исповедей были самыми разными. Например, одного молодого человека интересовало, как стать успешным человеком, другого – какие качества нужны для того, чтобы одержать победу на выборах акима в родном районе и затем эффективно работать.

Встречи эти проходили при соблюдении обязательных условий: на них не было работников акиматов и силовых структур. В этом месте я прервусь и, забегая вперед, замечу: дистанцирование ЦИК от исполнительной власти с самого начала и до сих пор носит не столько демонстративный, сколько смысловой характер – люди должны видеть и понимать, что обновленная Центральная избирательная комиссия – действительно самостоятельный конституционный орган. И руководствуется законом. И ничем иным.

Продолжу. На этих встречах не было президиумов и докладов, обязательно присутствовала молодежь и отсутствовал временной регламент – они заканчивались с ответом на последний вопрос. Можно сказать, это были и встречи, и беседы лицом к лицу, по душам.

Становились понятнее слова председателя Центризбиркома, не раз сказанные им на брифингах, о том, что одной из главных целей он считает доверие граж­дан к выборам, всей избирательной системе страны в целом. А как лучше формировать это доверие, если не на таких вот встречах-беседах?

Ведь что такое доверие? Это чувство, которое возникает у тебя до веры. Это преддверие веры. И без доверия к человеку, призывающему тебя поверить, этой веры никогда не возникнет.

А еще, прежде чем доверять, ты должен научиться понимать. Доверяешь, когда понимаешь. Наверное, именно поэтому Центр­избирком сразу сделал акцент в своей работе на разъяснение выборного законодательства в разных общественных стратах, задействовав для этого новую свою площадку – Экспертный совет. Этот консультативно-совещательный орган при ЦИК объединил в себе авторитетных юристов-правоведов, ученых и практиков.

Высокая планка, поднятая Центризбиркомом перед референдумом, в президентскую избирательную кампанию не снижалась. Даже наоборот. При том же охвате всех регионов страны, а к ним добавились и вновь образованные области, стал заметно напряженнее ритм работы, а к уже апробированным формам добавились новые. Мне довелось присутствовать практически на всех значимых мероприятиях. Скажу откровенно: все дискуссии проходили в интересном и содержательном ключе, ораторы высказывали самые различные, порой абсолютно противоположные точки зрения. Никто не грозил пальцем и не постукивал по микрофону.

Обучающие семинары для всех без исключения участников выборов президента – от доверенных лиц кандидатов и штабов политических партий до наблюдателей и журналистов – стали чередоваться с деловыми играми для членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Причем нередко такие игры во многих регионах готовили и проводили, что называется, с творческим подходом.

В одном регионе студенты-юристы, став на полтора часа избирателями, а также членами участковой избирательной комиссии, наблюдателями, корреспондентами, полицейскими, разыграли несколько сценок, которые вполне могли произойти в день голосования. Демонстрировались «нарушения» со стороны всех участников процесса, правильные методы их устранения. А в другой области испытуемые члены избирательных комиссий тянули билеты и решали заданные в них различные эпизоды в такой же игровой форме.

Другая действующая площадка Центризбиркома – обновленная рабочая группа по обеспечению избирательных прав лицам с инвалидностью, которая с опорой на профильные общественные организации, их отделения на местах проделала довольно значительный объем работы. Достаточно сказать, что к президентским выборам избирательные участки по рекомендации опытных экспертов имели специальные трафареты с шрифтом Брайля. Это позволило облегчить процедуру заполнения бюллетеней для слабовидящих и незрячих избирателей.

Во всех регионах членами рабочей группы проводилась учеба, где главной темой была этика общения с такой категорией наших граждан. Первое правило, которым должны были руководст­воваться члены избирательных комиссий, – это внимание прежде всего к личности, а не к недугу. Человек всегда – а на выборах особенно – должен себя чувствовать как можно более самостоятельным.

Замечание в тему: все без исключения заседания Цент­ральной избирательной комиссии сопровождались сурдопереводом. К большому сожалению, ни один другой государственный орган не взял такую прак­тику себе на вооружение. А следовало бы, если уж мы решили построить Справедливый Казахстан.

К двум вышеупомянутым площадкам Центризбиркома недавно добавилась и третья. Идея Нурлана Абдирова, которая начала кристаллизоваться во время многочисленных встреч в регионах, логически оформилась 23 сентября. В этот день был учрежден новый консультативно-совещательный орган при ЦИК – Клуб молодых избирателей, куда вошли представители республиканских и региональных молодежных организаций, студенты, магист­ранты, выпускники колледжей – те, каждого из которых с полным правом можно назвать человеком с активной жизненной позицией.

В этот же день состоялось и первое его заседание. Оно прошло живо и интересно. Молодые люди сначала голосованием выбрали логотип клуба, а затем поделились своим опытом участия в республиканском референдуме и выборах, обсудили высказанные предложения, которые, по их мнению, должны повысить правовую грамотность молодежи, ее активность, электоральную культуру.

Мне запомнилась одна фраза, адресованная собравшимся в зале Центризбиркома молодым людям. В ней одновременно прозвучали и констатация, и надежда, и ко многому обязывающее пожелание: «Вы и есть новый Казахстан».

Момент уязвимости и силы

20 ноября. Погода сама приглашала на избирательный участок: утро в столице выдалось тихим, безветренным, под ногами нашей семьи крахмально поскрипывал за ночь выпавший легкий снежок. В здании гимназии № 3, где располагался наш участок, большого столпотворения не наблюдалось. Люди спокойно шли по указателям движения к столам с алфавитными таб­личками.

У нас вежливо попросили удос­товерения, сверили со списками и выдали бюллетени, показали кабинки для голосования. Исполнив свой гражданский долг, возвращались домой. По дороге поймал себя на мысли, что чего-то не хватает. Наконец, понял: музыки, настроения, веселых лиц.

Может быть, нам это кто-то посоветовал – ничем «советским» не нажимать на граждан, завлекая их на избирательные участки? Или сами так решили? Ну, тогда поднимите людям настроение другим способом. Попробуйте если не старым, так инновационным…

Но это так, мысли мимолетные. А по сути все складывалось вполне нормально. ЦИК в режиме нон-стоп обстоятельно докладывал складывающуюся по регионам страны обстановку, по телевизионным и интернет-картинкам было видно, что выборы проходят активно и в то же время спокойно – в плане отсутствия разного рода эксцессов.

Подробно о результатах голосования в этом материале, наверное, нет особой нужды говорить: все они были оперативно представлены, подробно проанализированы. Но все же одно число приведу – 28,72%. Это процент явки избирателей Алматы. Самый низкий в стране. Но число явно говорит о том, что оно не «нарисованное», а то было бы достаточно добавить к нему процента полтора, и уже результат смотрелся бы значительно пристойнее.

Помните, мы с вами собирались посмотреть не на сам результат, а на то, как он был достигнут? На технику исполнения, выражаясь спортивным языком. Давайте обратимся не к источникам, скажем так, приближенным к власти или как-то замеченным в этом стремлении, а наоборот, – к оппозиционной направленности.

Вот случай: в специализированный межрайонный админист­ративный суд ЗКО обратилось общественное объединение «Западно-Казахстанское движение независимых наблюдателей «Жария». В иске говорилось, что, по данным ЦИК, официально зарегистрировано шесть кандидатов в президенты, а на избирательном участке № 440 в протоколе по итогам голосования указано всего четыре кандидата. Наблюдатели сочли это грубым нарушением законодательства и потребовали отменить данный протокол.

В чем суть вопроса? Вышло так, что на этом участке за двух кандидатов из шести никто не проголосовал. Видимо, посчитав, что две фамилии с «баранками» в графе не стоит вносить в итоговый документ, копию протокола, как положено, вывесили на участке, а оригинал отправили в территориальную избирательную комиссию. Там ошибку сразу же обнаружили и немедленно поручили составить новый протокол с соблюдением всех требований законодательства.

В удовлетворении иска «Жария» суд отказал, поскольку сведения о голосовании искажены не были, а данные оспариваемого протокола были вовремя внесены в единый территориальный протокол.

И все же за допущенные нарушения председателю, его замес­тителю и секретарю избирательной комиссии № 440 были объявлены строгие выговоры.

Это пример того, что все должно быть по закону. Между прочим, в решении суда я увидел не только букву закона, но и его дух, то есть, соблюдение справедливости. В мотивировочной части суд указал на то, что признание протокола незаконным не повлекло бы за собой восстановление прав кандидатов, не указанных в протоколе, поскольку за них никто не отдал свой голос. А вот права и законные интересы других кандидатов, за которых жители Уральска проголосовали, были бы нарушены.

Другие примеры. В городе Рудном на участке № 153 и столичном участке № 339 отдельные наблюдатели потребовали предоставить им протокол об открытии участка, на что получили отказ. Недовольные этим, они попытались придать ситуации некую политическую окраску. С нескольких попыток члены комиссии с документами в руках им все же доказали: их требование незаконно.

Еще можно упомянуть, что в Кызылорде некоторые наблюдатели на участках № 189 и № 212 зафиксировали отсутствие шторок на нескольких кабинках для голосования, посчитав это нарушением. И напрасно. Так как во время распространения вирусов подобное допускается. К тому же никак не влияет на тайну голосования.

Вот, пожалуй, самые «вопию­щие» нарушения, что были обнаружены нашими строгими наблюдателями. Все они были благополучно устранены или судом, или терпеливым и доходчивым разъяснением выборного законодательства.

А как оценили нашу «технику исполнения» выборов не наши, а зарубежные арбитры? Обратимся к такому широко известному органу, как Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Излишне, наверное, напоминать, что в своих оценках это бюро не было замечено в особой благосклонности к молодым независимым государствам.

Итак, читаем: «ЦИК осуществляла подготовку к выборам эффективно и в установленные законом сроки».

«БДИПЧ оценила наблюдаемые учебные занятия как информативные, всеобъемлющие и инновационные, занятия дополняли видеоролики и интерактивные ролевые игры».

«Голосование было организовано эффективно, и процедуры в целом соблюдались. Органы по проведению выборов предоставили обширную информацию избирателям в средствах массовой информации. Имеют место заметные технические изменения, касающиеся участия в выборах лиц с ограниченными возможностями…»

А вот что сказал вице-спикер Сабора (Парламента) Хорватии Даворко Видович: «Мы наблюдали высокую явку. Это отражает то, насколько сильна поддержка избирателями выборного процесса и происходящего в Казахстане».

Мне показалось, что в этих словах выражена главная суть прошедшей электоральной кампании.

Первый момент – это явка. Она оказалась действительно высокой – более 69%. Хотя некоторые эксперты, ссылаясь на ряд объективных и субъективных факторов, прогнозировали цифры намного ниже.

Что показательно – высокая явка избирателей во многом произошла за счет значительно возросшего числа молодежи, пришедшей на избирательные участки.

Не побоюсь ошибиться, если скажу, что во многом это результат того доверительного и откровенного диалога с молодыми людьми, который с нынешней весны начал вести с ними Центр­избирком.

К этому надо добавить создание и начало работы в самый ответственный момент электоральной кампании Клуба молодых избирателей.

Здесь произошел так называе­мый эффект нарастания энергии: члены клуба в своих регионах провели немалое число мероприя­тий, которые самым непосредственным образом повлияли на повышение электоральной активности их сверст­ников. Это было заметно во всех без исключения областях Казахстана.

И не только Казахстана. На зарубежных участках даже выстраивались очереди из молодых казахстанцев, которые в той или иной стране учатся или работают.

Один яркий пример. Талант­ливый композитор и пианист Рахат-Би Абдысагин, который уже в 18 лет был удостоен Государственной премии «Дарын» (сейчас ему 23 года, и его за рубежом называют «казахским Моцартом»), проехал 700 километров из Глазго в Лондон только для того, чтобы принять участие в голосовании.

И второй момент. В эти ноябрьские дни я услышал интересную фразу: «Выборы – это момент уязвимости государства». Очень точно сказано. Глубокий смысл заключается в этих словах.

Действительно, государство в самый ответственный для себя момент открывает свои внутренние и внешние двери. Доверяя одним, по сути, решать судьбу государства, выбрать для него правильный, на их взгляд, путь в будущее. А другим предоставляет право стать участниками этого решения, выбора. Пусть в качестве наблюдателей, но все же участниками. Как используют этот момент первые? Как его используют вторые?

Но я думаю, что этот момент уязвимости одновременно является и моментом силы. Ведь сила государства – в доверии к нему своих граждан. И если доверие честно завоевано, оно обязательно становится верой в общую – граждан и государства – судьбу. И общее будущее.

Выбор на доверии

Перед самым днем выборов Касым-Жомарт Токаев в одном из своих выступлений заверил казахстанцев, что процесс голосования, как и вся избирательная кампания, пройдет честно, открыто и справедливо. И подчеркнул, что это станет залогом дальнейшего укрепления доверия граждан к государству.

Фото:akorda.kz

В этих словах теперь можно увидеть, какое значение имеют прошедшие выборы.

Первое – люди избрали Главу государства, своими голосами одобрив его стремление построить новый и справедливый Казахстан, решительно избавиться от всего, что мешает всем нам двигаться по этой дороге.

Второе и главное. Казахстанцы воочию увидели и убедились: результат выборов, официально объявленный и вступивший в силу 22 ноября 2022 года, был достигнут честно, открыто и справедливо. А это означает, что люди будут уверены, что избирательная система страны будет таким же образом работать и в дальнейшем.

А дальнейшее – вот оно, совсем рядом. Электоральный 2023 год начнется выборами в Сенат. Затем наступит черед Мажилиса, маслихатов всех уровней.

И самое важное – предстоят выборы районных акимов, акимов городов областного подчинения. Другими словами, люди будут выбирать власть там, где они живут. Ту власть, от которой самым непосредственным образом будут зависеть их быт, работа, учеба, здоровье – все то, что называется повседневной жизнью.

Кадр из видео/ jjtv.kz/ru/live

Люди в нынешнем ноябре убедились: доверять государству можно. А значит они будут обоснованно рассчитывать, что выборы своей, местной власти также пройдут честно, открыто и справедливо.

Действительно, доверие к власти, государству в целом – это самое главное. Только дело еще и в том, что доверие – очень тонкое, если не сказать хрупкое чувство. Его очень трудно завое­вать и очень легко потерять. О чем, по-моему, всегда стоит помнить всем, кто олицетворяет власть. Любому государственному служащему вне зависимости от занимаемой им должности



