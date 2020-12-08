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    Выборы-2021: в ЦИК РК состоялась встреча с наблюдателями Ограниченной Миссии БДИПЧ/ОБСЕ

    8 Декабря 2020, 18:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 декабря 2020 года состоялась встреча членов Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан с Ограниченной Миссией БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ЦИК РК.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Берик Имашев приветствовал членов Ограниченной Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами, которые недавно прибыли в город Нур-Султан.

    Председатель ЦИК кратко ознакомил членов Миссии с основными этапами кампании, начиная с объявления выборов и до дня голосования.

    Глава миссии, посол Ярослав Марцин Домански поблагодарил казахстанскую сторону за прием и представил членов Основной группы Миссии.

    Стороны договорились об активном взаимодействии в течение всего избирательного периода.

    В заключение встречи стороны выразили уверенность, что традиционно сложившиеся отношения сотрудничества и доброжелательности найдут свое развитие в период выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан 2021 года.

    Автор:

    ОБСЕ Выборы Выборы-2021
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