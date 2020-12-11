Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Выборы-2021: старт агитационной кампании прокомментировал политолог

    11 Декабря 2020, 21:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт Института евразийской интеграции политолог Казбек Майгельдинов на своей странице в Facebook поделился своим мнением относительно старта агитационной кампании политических партий, передает МИА «Казинформ».

    Партии эффективно и креативно поработали в доагитационный период (ребрендинг, новые форматы мероприятий). Кроме того, доагитационный период показал хороший организационный потенциал основных участников избирательного процесса (политических партий, ЦИК).

    «Так, 10 декабря этого года состоялась жеребьевка среди политических партий, и определены их очередность в избирательном бюллетене.

    10 декабря в 18:01 началась агитационная кампания. Уже первый день агитации политических партий показал их серьёзный настрой. Так, политические партии презентовали свои предвыборные штабы (партии «Ауыл» и НПК). Партия «Nur Otan» уже с первого дня активно включилась в процесс агитации. «, - говорит эксперт.

    В целом, по его мнению, выборный процесс идет на стабильном внутреннем фоне, несмотря на экономический кризис, коронавирусную инфекцию. При этом ЦИК эффективно проводит информационно-разъяснительную работу по всем участникам избирательного процесса.

    «Агитационные материалы на билбордах уже на всех улицах. При этом отрадно, что контент каждой партии исходит от их предвыборной программы», - отметил спикер.

    Автор:

    Выборы Политические партии Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Политика США в отношении Центральной Азии
    Крупный лесной пожар, громкие отставки и развитие приграничья – как прошла неделя в РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске