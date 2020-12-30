Выборы-2021: состоялись теледебаты политических партий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в прямом эфире телеканала «Хабар» состоялись предвыборные дебаты представителей партий, участвующих в выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В теледебатах приняли участие первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев, председатель Народной партии Казахстана Айкын Конуров, председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев и член политической партии «ADAL» Эльдар Жумагазиев.

Дебаты проводились в три этапа. В первом раунде представители партий поделились планами экономического развития Казахстана. Для этого спикерам отводилось полторы минуты. Также в этом раунде представители партий задавали друг другу вопросы. Для этого каждому спикеру предоставлялось по 2 минуты. Представители партий поднимали вопросы земельных отношений, экономического развития, продовольственной безопасности, социальные темы, проблемы агропромышленного комплекса.