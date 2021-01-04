Выборы-2021: насколько эффективна квота для женщин и молодежи в партийных списках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований Алуа Жолдыбалина рассказала, показывает ли эффективность 30% квота для женщин и молодежи в партийных списках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это первые выборы, где мы будем соблюдать партийную квоту, которую мы инициировали в 2019 году, но реализовали в 2020 году в рамках первого пакета политических реформ, изменений закона о политических партиях и закона о выборах. Как показывает международная практика, это работает. Первые страны, которые ввели женскую квоту касательно выборов - скандинавские страны: Норвегия, Швеция, Исландия, Дания. Это те страны, которые имеют законодательно квоту для женщин, также есть молодежная квота», - сказала Алуа Жолдыбалина в ходе круглого стола «Сайлау-2021: үгіт-насихат трендтері» в Нур-Султане.

«Опыт этих стран в течение 25-30 лет показывает, что это дает хороший и положительный эффект касательно участия женщин в избирательном процессе и политике. Некоторые страны за последние 20 лет увеличили квоту. К примеру, сейчас большая женская квота в партийных списках имеется в Норвегии в размере 50%, 40% имеет Дания. Это законодательно закреплено. Многие европейские страны интересуются и внедряют данные квоты в партийных списках», - отмечает эксперт.

Напомним, очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов пройдут в Казахстане 10 января 2021 года.

Ранее доктор юридических наук, профессор Есберген Алауханов рассказал, в чем заключаются особенности выборов депутатов Мажилиса и маслихатов в этом году, и чем они отличаются от предыдущих выборов.