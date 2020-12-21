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    Выборы-2021: на национальном телеканале в прямом эфире пройдут дебаты партий

    21 Декабря 2020, 23:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире национального телеканала «Qazaqstan» 22 декабря 2020 года пройдут теледебаты между представителями партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время телевизионных дебатов, которые пройдут в эфире программы «Ашық алаң», представители партий-кандидатов в течение часа представят свою предвыборную платформу, вступят в открытые дискуссии с представителями других партий и ответят на вопросы избирателей.

    В теледебатах от «Народной партии Казахстана» примет участие Газиз Кулахметов, от партии «Nur Otan» - Айдос Сарым, от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» - Даулеткерей Капулы, от Демократической партии «Ак жол» будет участвовать Берик Дуйсенбинов, от политической партии «ADAL» - Максат Толыкбай.

    Теледебаты пройдут в прямом эфире 22 декабря в 20:30 часов. Избиратели могут отправлять вопросы во время программы по телефонам: 8 (717) 2 75 71 71, 8 707 697 62 04 (WhatsApp).

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    СМИ Выборы Политические партии Общество Выборы-2021
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