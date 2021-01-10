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    Выборы-2021: кто из казахстанских артистов исполнил свой гражданский долг

    10 Января 2021, 18:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заслуженные деятели Казахстана Светлана Айтбаева и Асхат Маемиров, заслуженная артистка страны Майра Ильясова, артисты театра и кино Аян Утепберген и Асылхан Толепов, известный юморист Турсынбек Кабатов сегодня тоже исполнили свой гражданский долг, проголосовав на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заслуженная артистка Казахстана Майра Ильясова отметила, что голос каждого человека решающий.

    «Ради будушего страны мы должны пойти и проголосовать. Будет правильно, если каждый гражданин, считающий себя частичкой общества, примет участие в этой кампании. Я сделала свой выбор», - обратилась к казахстанцам в Instagram заслуженная артистка Казахстана, музыкальный педагог Майра Ильясова.

    Свой гражданский долг также исполнила казахстанская певица, заслуженный деятель РК Светлана Айтбаева.

    «Сегодня в стране проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. Я стала свидетельницей еще одного исторического события для страны. Я исполнила свой гражданский долг и сделала выбор», - написала Светлана Айтбаева в Instagram.

    По словам Асхата Маемирова, он сделал свой выбор ради стабильности в стране.

    «Уважаемые друзья! Приехал на избирательный участок, проголосовал. Я сделал свой выбор ради стабильности, единства и будущего страны», - отметил казахстанский театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров в Instagram.

    Свой голос на выборах также отдали известный казахстанский шоумен и юморист Турсынбек Кабатов, известные актеры кино и театра Аян Утепберген и Асылхан Толепов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Культура Выборы Общество Выборы-2021
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